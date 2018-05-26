Правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера на рынке возле станции метро "Лесная".

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Происшествие произошло вчера на рынке. Во время конфликта мужчина с кулаками набросился на потерпевшего, который вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Злоумышленника доставили в Деснянское управление полиции. С ним общаются следователи.

Уголовное производство расследуется по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что задержанный - гражданин другого государства, 1994 года рождения.

В ближайшее время по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее дочь пострадавшего военного пенсионера Елена Стойко сообщила в Facebook, что конфликт возник из-за того, что продавец угрожал женщине с двумя детьми, а отец за нее вступился.

"Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда папа вызвал полицию и сказал, что выяснять отношения будет в присутствии правоохранительных органов. Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы", - писала дочь пострадавшего.