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Зсув ґрунту на Закарпатті: перекрита траса "Мукачево – Рогатин"

Неділя, 27 травня 2018, 00:51

Зсув ґрунту у Рахівському районі Закарпатської області перекрив трасу "Мукачево-Рогатин".

Про це на своєму офіційному сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, розмістивши фото з місця події.

Зсув ґрунту стався у суботу, 26 травня, після 16-ї години поблизу с.Ділове.

 

"Маса вологої землі із рештками старих і повалених дерев зійшла з крутого схилу прямо на трасу національного значення "Мукачево – Рогатин", яка після міжнародної траси "Київ – Чоп" є основною транспортною артерією Закарпаття. По обидва боки від зсуву утворилася черга з автомобілів", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Москаля, на місце виїхали дорожні служби для розчистки доріг спецтехнікою.

"Даних, що хтось постраждав внаслідок зсуву, немає, ситуація знаходиться під контролем місцевої влади", – підкреслив голова Закарпатської ОДА.

 
 

Теми: Закарпаттядороги
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