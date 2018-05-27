Оползень на Закарпатье перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин"

Оползень в Раховском районе Закарпатской области перекрыл трассу "Мукачево-Рогатин".

Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, разместив фото с места происшествия.

Оползень произошел в субботу, 26 мая, после 16 часов вблизи с. Деловое.

"Масса влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево - Рогатин", которая после международной трассы "Киев - Чоп" является основной транспортной артерией Закарпатья.

По обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации Москаля, на место выехали дорожные службы для расчистки дорог спецтехникой.

"Данных, что кто-то пострадал в результате оползня, нет, ситуация находится под контролем местной власти", - подчеркнул глава Закарпатской ОГА.