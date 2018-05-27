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У ФРН пожежа у найбільшому парку розваг: постраждали 3 вогнеборці

Неділя, 27 травня 2018, 02:23

У парку розваг "Europa Park" в німецькому місті Руст сталася масштабна пожежа, до гасіння якої залучили близько 500 груп рятувальників. Унаслідок пожежі постраждали троє вогнеборців.

Про це повідомляє німецьке видання Вadische-zeitung.

Зазначається, що пожежа спалахнула 26 травня о 18:30 за місцевим часом, її не вдалося загасити і через п’ять годин.

Причину займання пожежники не визначили.

Повідомляється, що 26 травня у Русті через пожежу відбулася наймасштабніша операція рятувальників за багато років. Додаткові сили, зокрема, поліцію та пожежних, стягнули з Фрайбурга та Карлсруе.

Представника парку заявив, що унаслідок пожежі згоріли кілька атракціонів. З парку евакуювали усіх відвідувачів, ніхто не постраждав.

"Europa Park" поки не повідомив, чи відкриється він наступного дня 27 травня.

Теми: Німеччинапожежа
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