У ФРН пожежа у найбільшому парку розваг: постраждали 3 вогнеборці
У парку розваг "Europa Park" в німецькому місті Руст сталася масштабна пожежа, до гасіння якої залучили близько 500 груп рятувальників. Унаслідок пожежі постраждали троє вогнеборців.
Про це повідомляє німецьке видання Вadische-zeitung.
Зазначається, що пожежа спалахнула 26 травня о 18:30 за місцевим часом, її не вдалося загасити і через п’ять годин.
Причину займання пожежники не визначили.
Повідомляється, що 26 травня у Русті через пожежу відбулася наймасштабніша операція рятувальників за багато років. Додаткові сили, зокрема, поліцію та пожежних, стягнули з Фрайбурга та Карлсруе.
Представника парку заявив, що унаслідок пожежі згоріли кілька атракціонів. З парку евакуювали усіх відвідувачів, ніхто не постраждав.
"Europa Park" поки не повідомив, чи відкриється він наступного дня 27 травня.