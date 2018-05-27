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В ФРГ пожар в крупнейшем парке развлечений: пострадали 3 пожарных

Воскресенье, 27 мая 2018, 02:23

В парке развлечений "Europa Park" в немецком городе Руст произошел масштабный пожар, к тушению которого привлекли около 500 групп спасателей. В результате происшествия пострадали трое пожарных.

Об этом сообщает немецкое издание Вadische-zeitung.

Отмечается, что пожар вспыхнул 26 мая в 18:30 по местному времени, ее не удалось потушить и через 5 часов.

Причину возгорания пожарные не установили.

Сообщается, что 26 мая в Русте из-за пожара произошла самая масштабная операция спасателей за многие годы. Дополнительные силы, в частности, полицию и пожарных, сняли с Фрайбурга и Карлсруэ.

Представитель парка заявил, что в результате пожара сгорели несколько аттракционов. Из парка эвакуировали всех посетителей, никто не пострадал.

"Europa Park" пока не сообщил, откроется ли он на следующий день 27 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германияпожар
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