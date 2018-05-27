Путін проведе першу "пряму лінію" після переобрання

Щорічна "пряма лінія" з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться 7 червня о 12:00.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Кремля.

Спеціальна програма "Пряма лінія з Володимиром Путіним" вийде в ефірі телеканалів "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радіостанцій "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Це буде перша "пряма лінія" Путіна після обрання на новий президентський термін.

"Глава держави відповість на питання, що цікавлять громадян, стосовно суспільно-політичного та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки", - повідомили в Кремлі.

Питання приймаються, починаючи з 8.00 (мск) 27 травня аж до закінчення програми 7 червня.

"Найбільш цікаві та актуальні з них будуть поставлені президенту в ході прямого ефіру", - йдеться в повідомленні.

Поставити своє запитання можна, зателефонувавши по телефону, відправивши СМС або ММС-повідомлення, а також через сайт програми або спеціальний мобільний додаток.

Звернення до "прямої лінії" приймаються також від користувачів соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", де можна відправити текстове запитання або записати відеоролик.

Телемарафон Володимира Путіна у Росії проводиться з 2001 року. Спочатку цей захід у Росії проводився наприкінці року. Але з 2011-го його проведення перенесли на квітень.

2017 року "пряма лінія" відбулася 15 червня. Причиною перенесення прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав "щільний графік" президента.

Як повідомляла тоді російська служба BBC з посиланням на свої джерела, що брали участь в підготовці передачі, організатори "прямої лінії" і прес-служба Кремля заздалегідь узгодили незручні запитання Путіну.

"Пряма лінія" та щорічна прес-конференція – головні публічні заходи для російського президента.