Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін проведе першу "пряму лінію" після переобрання

Неділя, 27 травня 2018, 09:12

Щорічна "пряма лінія" з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться 7 червня о 12:00.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Кремля.

Спеціальна програма "Пряма лінія з Володимиром Путіним" вийде в ефірі телеканалів "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радіостанцій "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Це буде перша "пряма лінія" Путіна після обрання на новий президентський термін.

"Глава держави відповість на питання, що цікавлять громадян, стосовно суспільно-політичного та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки", - повідомили в Кремлі.

Питання приймаються, починаючи з 8.00 (мск) 27 травня аж до закінчення програми 7 червня.

"Найбільш цікаві та актуальні з них будуть поставлені президенту в ході прямого ефіру", - йдеться в повідомленні.

Поставити своє запитання можна, зателефонувавши по телефону, відправивши СМС або ММС-повідомлення, а також через сайт програми або спеціальний мобільний додаток.

Звернення до "прямої лінії" приймаються також від користувачів соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", де можна відправити текстове запитання або записати відеоролик.

Телемарафон Володимира Путіна у Росії проводиться з 2001 року. Спочатку цей захід у Росії проводився наприкінці року. Але з 2011-го його проведення перенесли на квітень.

2017 року "пряма лінія" відбулася 15 червня. Причиною перенесення прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав "щільний графік" президента.

Як повідомляла тоді російська служба BBC з посиланням на свої джерела, що брали участь в підготовці передачі, організатори "прямої лінії" і прес-служба Кремля заздалегідь узгодили незручні запитання Путіну.

"Пряма лінія" та щорічна прес-конференція – головні публічні заходи для російського президента.

Українська правда
Теми: ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Путін
ISW пояснив, навіщо Путін написав статтю про вихід РФ із "зернової угоди"
У Литві назвали безглуздими слова Путіна про спільну з українцями бригаду
Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: