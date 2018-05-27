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Путин проведет первую "прямую линию" после переизбрания

Воскресенье, 27 мая 2018, 09:12

Ежегодная "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 7 июня в 12:00.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Это будет первая "прямая линия" Путина после избрания на новый президентский срок.

"Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - сообщили в Кремле.

Вопросы принимаются, начиная с 8.00 (мск) 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня.

"Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира", - говорится в сообщении.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к "прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или записать видеоролик.

Телемарафон Владимира Путина в России проходит с 2001 года. Сначала это мероприятие в России проводилось в конце года. Но с 2011-го его проведение перенесли на апрель.

В 2017 году "прямая линия" состоялась 15 июня. Причиной переноса пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "плотный график" президента.
Тогда русская служба BBC со ссылкой на свои источники, участвовавшие в подготовке передачи, сообщала, что организаторы "прямой линии" и пресс-служба Кремля заранее согласовали неудобные вопросы Путину.

"Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция - главные публичные мероприятия для российского президента.

Украинская правда

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Темы: ПутинРосcия
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