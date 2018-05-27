Екс-священика, що хотів продати речі митрополита Володимира, амністували

Колишній священнослужитель, який намагався перепродати викрадені речі покійного митрополита УПЦ МП Володимира, уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд звільнив його від відбування покарання на підставі амністії.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на вирок Шевченківського райсуду Києва від 21 травня.

За матеріалами справи, у невстановлені час, місці та спосіб невстановлена особа, володіючи інформацією про те, що обвинувачений тривалий час був священнослужителем і знається на цінності прикрас священнослужителів, а саме панагій і має багато знайомих, яким зможе збути викрадені дорогоцінності церковного вжитку, запропонувала останньому продати речі, які були викрадені 12 березня 2016 року.

Від невстановленої особи обвинувачений отримав 20 панагій з жовтого металу, з ланцюжками, оздоблені камінням, а також хрест із розп'яттям. Панагії - нагрудні ікони з зображенням богоматері.

У березні 2017-го він домовився про перепродаж речей третій особі за $500 тис.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ст.198 КК - заздалегідь не обіцяний збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів.

Чоловік беззастережно визнав себе винним і просив затвердити угоду з прокурором.

Суд призначив 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Водночас на підставі закону про амністію суд звільнив його від відбування покарання.

Видання зазначає, що в квітні 2017 року на ТСН вийшов сюжет про спецоперацію із затримання цього чоловіка. Тоді у правоохоронних органах заявляли, що колишній протоієрей керував групою осіб, які викрали реліквії, і йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомлялося, що панагії раніше належали покійному митрополиту УПЦ МП Володимиру. Сейф із речами покійного предстоятеля викрали з будинку його колишнього секретаря Олександра Драбинка.