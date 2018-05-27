Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-священика, що хотів продати речі митрополита Володимира, амністували

Неділя, 27 травня 2018, 10:50

Колишній священнослужитель, який намагався перепродати викрадені речі покійного митрополита УПЦ МП Володимира, уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд звільнив його від відбування покарання на підставі амністії.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на вирок Шевченківського райсуду Києва від 21 травня.

За матеріалами справи, у невстановлені час, місці та спосіб невстановлена особа, володіючи інформацією про те, що обвинувачений тривалий час був священнослужителем і знається на цінності прикрас священнослужителів, а саме панагій і має багато знайомих, яким зможе збути викрадені дорогоцінності церковного вжитку, запропонувала останньому продати речі, які були викрадені 12 березня 2016 року.

Від невстановленої особи обвинувачений отримав 20 панагій з жовтого металу, з ланцюжками, оздоблені камінням, а також хрест із розп'яттям. Панагії - нагрудні ікони з зображенням богоматері.

У березні 2017-го він домовився про перепродаж речей третій особі за $500 тис.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ст.198 КК - заздалегідь не обіцяний збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів.

Чоловік беззастережно визнав себе винним і просив затвердити угоду з прокурором.

Суд призначив 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Водночас на підставі закону про амністію суд звільнив його від відбування покарання.

Видання зазначає, що в квітні 2017 року на ТСН вийшов сюжет про спецоперацію із затримання цього чоловіка. Тоді у правоохоронних органах заявляли, що колишній протоієрей керував групою осіб, які викрали реліквії, і йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомлялося, що панагії раніше належали покійному митрополиту УПЦ МП Володимиру. Сейф із речами покійного предстоятеля викрали з будинку його колишнього секретаря Олександра Драбинка.

Теми: церквасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: