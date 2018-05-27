Экс-священника, который хотел продать вещи митрополита Владимира, амнистировали

Бывший священнослужитель, который пытался перепродать похищенные вещи покойного митрополита УПЦ МП Владимира, заключил с прокурором соглашение о признании вины. Суд освободил его от отбывания наказания на основании амнистии.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Шевченковского райсуда Киева от 21 мая.

По материалам дела, в неустановленные время, месте и способ неустановленное лицо, обладая информацией о том, что обвиняемый длительное время был священнослужителем и знает ценности украшений священнослужителей, а именно панагий и имеет много знакомых, которым сможет сбыть похищенные драгоценности церковного обихода, предложило последнему продать вещи, которые были похищены 12 марта 2016 года.

От неустановленного лица обвиняемый получил 20 панагий из желтого металла, с цепочками, украшенные камнями, а также крест с распятием. Панагии - нагрудные иконы с изображением Богоматери.

В марте 2017 года он договорился о перепродаже вещей третьему лицу за $ 500 тыс.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст.198 УК - заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, при отсутствии признаков легализации (отмывания) доходов.

Мужчина безоговорочно признал себя виновным и просил заключить соглашение с прокурором.

Суд назначил 2 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год. В то же время на основании закона об амнистии суд освободил его от отбывания наказания.

Издание отмечает, что в апреле 2017 года на ТСН вышел сюжет о спецоперации по задержанию этого человека. Тогда в правоохранительных органах заявляли, что бывший протоиерей руководил группой лиц, похитивших реликвии, и ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщалось, что панагии ранее принадлежали покойному митрополиту УПЦ МП Владимиру. Сейф с вещами покойного предстоятеля похитили из дома его бывшего секретаря Александра Драбинко.