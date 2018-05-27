360 діячів культури звернулися до Меркель із закликом врятувати Сенцова

Понад 360 активістів і відомих особистостей підписалися під листом до канцлера Німеччини Ангели Меркель і міністра закордонних справ Гайко Мааса із закликом врятувати життя ув'язненого в РФ режисера Олега Сенцова й сприяти звільненню інших українських політв'язнів.

Про це пише "Укрінформ".

Серед підписантів листа є лауреатки Нобелівської премії Світлана Алексієвич і Герта Мюллер, а також український письменник Юрій Андрухович, український режисер Сергій Лозниця та український поет Сергій Жадан.

У листі йдеться, що процес переговорів про обмін ув'язненими між Україною та РФ йде дуже повільно, немає публічної інформації про досягнуті компроміси, а близько 64 українських політичних ув'язнених як і раніше знаходяться в російських в'язницях.

"Громадяни України страждають від необгрунтованих умов тримання під вартою і зазнають тиску і тортур. Вони втрачають фізичне і психічне здоров'я і назавжди відокремлені від своїх сімей", – заявляють активісти, нагадуючи про погіршення здоров'я Сенцова у зв'язку з голодуванням.

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух також провів два місяці голодування.

Раніше Асоціація режисерів Франції закликала РФ звільнити Сенцова та інших 63 українських політв'язнів.

Європейська правда