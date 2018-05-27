360 деятелей культуры обратились к Меркель с призывом спасти Сенцова

Более 360 активистов и известных личностей подписались под письмом к канцлеру Германии Ангеле Меркель и министру иностранных дел Гайко Маасу с призывом спасти жизнь заключенного в РФ режиссера Олега Сенцова и способствовать освобождению других украинских политзаключенных.

Об этом пишет "Укринформ".

Среди подписантов письма – лауреатки Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также украинский писатель Юрий Андрухович, украинский режиссер Сергей Лозница и украинский поэт Сергей Жадан.

В письме говорится, что процесс переговоров об обмене заключенными между Украиной и РФ идет очень медленно, нет публичной информации о достигнутых компромиссах, а около 64 украинских политических заключенных по-прежнему находятся в российских тюрьмах.

"Граждане Украины страдают от необоснованных условий содержания под стражей и подвергаются давлению и пыткам. Они теряют физическое и психическое здоровье и навсегда отделены от своих семей", - заявляют активисты, напоминая об ухудшении здоровья Сенцова в связи с голодовкой.

16 мая 2018 адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Еще один незаконно задержан гражданин Украины Владимир Балух также провел два месяца голодания.

Ранее Ассоциация режиссеров Франции призвала РФ освободить Сенцова и других 63 украинских политзаключенных.

Европейская правда