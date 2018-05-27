У Сирії вбили чотирьох російських офіцерів - Міноборони РФ

Чотири російських військових загинули в Сирії унаслідок боїв у провінції Дейр-ез-Зор.

Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ, передає Іnterfax.ru.

"Два російських військових радника, які управляли вогнем сирійської батареї, загинули на місці. Ще п'ять російських військовослужбовців отримали поранення і були оперативно доставлені в російський військовий госпіталь. Військові медики до кінця боролися за життя двох поранених військовослужбовців, але врятувати їх не вдалося. Всі військовослужбовці представлені до державних нагород", - йдеться у заяві.

За даними міністерства, в темний час доби кілька мобільних груп терористів в провінції Дейр-ез-Зор атакували артилерійську батарею сирійської армії.

"В ході бою, що тривав близько години, військовослужбовцями знищено 43 терористів і шість автомобілів високої прохідності з встановленим крупнокаліберним озброєнням", - запевнили у Москві, додавши що бій прийняли сирійські військовослужбовці разом з російськими офіцерами.

За даними регіональних ЗМІ, загиблі військовослужбовці родом із Забайкалля.

На початку травня у Сирії упав російський вертоліт, загинули двоє пілотів.

Європейська правда