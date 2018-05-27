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В Сирии убили четырех российских офицеров - Минобороны РФ

Воскресенье, 27 мая 2018, 14:29

Четверо российских военных погибли в Сирии в результате боев в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает Іnterfax.ru.

"Два российских военных советника, которые управляли огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Все военнослужащие представлены к государственным наградам", - говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, в темное время суток несколько мобильных групп террористов в провинции Дейр-эз-Зор атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии.

"В ходе боя, продолжавшегося около часа, военнослужащими уничтожено 43 террористов и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением", - заверили в Москве, добавив, что бой приняли сирийские военнослужащие вместе с российскими офицерами.

По данным региональных СМИ, погибшие военнослужащие родом из Забайкалья. 

В начале мая в Сирии упал российский вертолет, погибли двое пилотов.

Европейская правда

Темы: СирияРосcия
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