ИНП Польши: под разрушенным украинским памятником нет могил воинов УПА

На кладбище в польских Грушовичах, неподалеку Перемышля, закончились археологические работы на месте разрушенного памятника воинам УПА, которые длились три дня.

Об этом пишет Niezalezna.

"Сообщения следует ожидать в понедельник", - заявил представитель Института национальной памяти Польши Богуслав Клещинский.

В то же время ведомство сообщило, что проведенные исследования судебно-медицинской экспертизы не дают оснований признать, что на месте демонтированного памятника в честь УПА есть коллективные или одиночные могилы членов этого украинского формирования.

Во время археологических работ "был найден ряд погребений женщин, мужчин и детей в разном возрасте, но пока нет ни одной предпосылки, чтобы утверждать, что это захоронения, связанные с военными действиями", сказал Клещинский.

С украинской стороны на раскопках присутствовали пятеро экспертов.

Как известно, украинский памятник в Грушовичах был снесен 26 апреля 2017 года. Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши.

Директор украинского ИНП Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона представит свое видение легализации украинских памятников в Польше.

Европейская правда