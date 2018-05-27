Біля Яворівського полігону знайшли мертвим військового

У Львівській області біля Яворівського військового полігону був виявлений мертвим 38-річний військовослужбовець.

Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, пише УНІАН.

Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок поблизу Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

"Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури", - повідомив Поронюк.