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Біля Яворівського полігону знайшли мертвим військового

Неділя, 27 травня 2018, 16:29
Біля Яворівського полігону знайшли мертвим військового

У Львівській області біля Яворівського військового полігону був виявлений мертвим 38-річний військовослужбовець.

Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, пише УНІАН.

Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок поблизу Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

"Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури", - повідомив Поронюк.

Теми: Міноборони
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