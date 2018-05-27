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Возле Яворовского полигона нашли мертвым военного

Воскресенье, 27 мая 2018, 16:29
Возле Яворовского полигона нашли мертвым военного

Во Львовской области возле Яворовского военного полигона был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий.

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, пишет УНИАН.

Согласно информации, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.

Темы: Минобороны
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