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У Вишневому горить склад із вторсировиною

Неділя, 27 травня 2018, 17:17
У Вишневому горить склад із вторсировиною

У Вишневому Київської області сталася пожежа на пункті прийому вторсировини. 

Про це повідомили "Українській правді" у прес-службі Головного управління ДСНС у Київській області.

Пізніше прес-служба управління ДСНС у Київській області повідомила, що пожежу локалізовано о 17:17, ліквідовано о 19:34.

 
Фото ДСНС

Повідомлення про загорання складського приміщення на вулиці Залізничній надійшло до оперативно-диспетчерської служби 34-Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе о 16:42.

 
Фото ДСНС

Розвідкою було встановлено, що горить вторинна сировина на подвір’ї  пункту прийому окремими осередками та є займання усередині складського приміщення на площі близько 30 м2.

Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. На пожежі працювали 4 одиниці техніки та 24 чоловіки особового складу.

Користувач Facebook Людмила Мартиненко вела трансляцію з місця події. За її словами, пожежа сталася на вулиці Чорновола – вулиці Залізничній, поблизу залізничних колій. Під'їзд авто до місця пожежі ускладнено.

На відео також видно, як просто повз місце пожежі проїжджає поїзд із цистернами.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьДСНС
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