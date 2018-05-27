У Вишневому масштабна пожежа – горить склад із вторсировиною

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Неділя, 27 травня 2018, 17:17

У Вишневому Київської області сталася пожежа. Попередньо, горить склад із вторсировиною.

Про це повідомили "Українській правді" у прес-службі Головного управління ДСНС у Київській області.

"Наразі туди прибувають пожежні підрозділи. Попередньо, горить склад із вторсировиною", - сказали у прес-службі.

Там уточнили, що склад займає площу 8х10 метрів, але інформація щодо площі пожежі уточнюється.

Користувач Facebook Людмила Мартиненко вела трансляцію з місця події. За її словами, пожежа сталася на вулиці Чорновола – вулиці Залізничній, поблизу залізничних колій. Під'їзд авто до місця пожежі ускладнено.

На відео також видно, як просто повз місце пожежі проїжджає поїзд із цистернами.

Чорний дим від пожежі також добре видно у Києві на Академмістечку.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Київська область ДСНС
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