У Вишневому Київської області сталася пожежа на пункті прийому вторсировини.

Про це повідомили "Українській правді" у прес-службі Головного управління ДСНС у Київській області.

Пізніше прес-служба управління ДСНС у Київській області повідомила, що пожежу локалізовано о 17:17, ліквідовано о 19:34.

Фото ДСНС

Повідомлення про загорання складського приміщення на вулиці Залізничній надійшло до оперативно-диспетчерської служби 34-Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе о 16:42.

Фото ДСНС

Розвідкою було встановлено, що горить вторинна сировина на подвір’ї пункту прийому окремими осередками та є займання усередині складського приміщення на площі близько 30 м2.

Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. На пожежі працювали 4 одиниці техніки та 24 чоловіки особового складу.

Користувач Facebook Людмила Мартиненко вела трансляцію з місця події. За її словами, пожежа сталася на вулиці Чорновола – вулиці Залізничній, поблизу залізничних колій. Під'їзд авто до місця пожежі ускладнено.

На відео також видно, як просто повз місце пожежі проїжджає поїзд із цистернами.