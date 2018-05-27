В Вишневом Киевской области произошел пожар на пункте приема вторсырья.

Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Позже пресс-служба управления ГСЧС в Киевской области сообщила, что пожар локализован в 17:17, ликвидирован в 19:34.

Фото ГСЧС

Сообщение о возгорании складского помещения на улице Железнодорожной поступило в оперативно-диспетчерскую службу 34-Государственной пожарно-спасательной части г. Вишневое в 16:42.

Фото ГСЧС

Разведкой было установлено, что горит вторичное сырье во дворе пункта приема отдельными центрами и есть возгорание внутри складского помещения на площади около 30 м2.

Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. На пожаре работали 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

Пользователь Facebook Людмила Мартыненко вела трансляцию с места события. По ее словам, пожар произошел на улице Черновола - улице Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей. Подъезд авто к месту пожара затруднен.

На видео также видно, как просто мимо пожара проезжает поезд с цистернами.