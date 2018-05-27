В Вишневом крупный пожар - горит склад с вторсырьем
В Вишневом Киевской области произошел пожар. Предварительно, горит склад с вторсырьем.
Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киевской области.
"Сейчас туда прибывают пожарные подразделения. Предварительно, горит склад с вторсырьем", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что склад занимает площадь 8х10 метров, однако информация о площади пожара уточняется.
Пользователь Facebook Людмила Мартыненко вела трансляцию с места события. По ее словам, пожар произошел на улице Черновола - улице Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей. Подъезд авто к месту пожара затруднен.
На видео также видно, как просто мимо пожара проезжает поезд с цистернами.
Черный дым видно также в Киеве на Академгородке.