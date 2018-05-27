В Вишневом Киевской области произошел пожар. Предварительно, горит склад с вторсырьем.

Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"Сейчас туда прибывают пожарные подразделения. Предварительно, горит склад с вторсырьем", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что склад занимает площадь 8х10 метров, однако информация о площади пожара уточняется.

Пользователь Facebook Людмила Мартыненко вела трансляцию с места события. По ее словам, пожар произошел на улице Черновола - улице Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей. Подъезд авто к месту пожара затруднен.

На видео также видно, как просто мимо пожара проезжает поезд с цистернами.

Черный дым видно также в Киеве на Академгородке.