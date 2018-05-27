Синоптики: Надзвичайна пожежна небезпека повертається

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Неділя, 27 травня 2018, 19:04

27-30 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, попередження не стосується більшості районів Прикарпаття та Закарпаття. 

28-30 травня на території України переважатиме сонячна погода, без опадів, 31 травня очікуються дощі у Київській, Чернігівській, Сумській областях.  1 червня дощі прогнозують у південних та східних областях.  Вдень температура коливатиметься від +24 до +27 градусів, на півдні до +29, вночі +12...+16 градусів. 

 

Теми: погода
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