Синоптики: Надзвичайна пожежна небезпека повертається

27-30 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, попередження не стосується більшості районів Прикарпаття та Закарпаття.

28-30 травня на території України переважатиме сонячна погода, без опадів, 31 травня очікуються дощі у Київській, Чернігівській, Сумській областях. 1 червня дощі прогнозують у південних та східних областях. Вдень температура коливатиметься від +24 до +27 градусів, на півдні до +29, вночі +12...+16 градусів.