Синоптики: Чрезвычайная пожарная опасность возвращается

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Воскресенье, 27 мая 2018, 19:04

27-30 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщили в Укргидрометцентре, предупреждение не касается большинства районов Прикарпатья и Закарпатья.

28-30 мая на территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков, 31 мая ожидаются дожди в Киевской, Черниговской, Сумской областях. 1 июня дожди прогнозируют в южных и восточных областях. Днем температура будет колебаться от +24 до +27 градусов, на юге до +29, ночью +12...+16 градусов.

 

Темы: погода
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