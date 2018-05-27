Синоптики: Чрезвычайная пожарная опасность возвращается

27-30 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщили в Укргидрометцентре, предупреждение не касается большинства районов Прикарпатья и Закарпатья.

28-30 мая на территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков, 31 мая ожидаются дожди в Киевской, Черниговской, Сумской областях. 1 июня дожди прогнозируют в южных и восточных областях. Днем температура будет колебаться от +24 до +27 градусов, на юге до +29, ночью +12...+16 градусов.