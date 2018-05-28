Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі "дуже гаряча" війна, за яку відповідальна РФ - Волкер

Понеділок, 28 травня 2018, 00:15
На Донбасі дуже гаряча війна, за яку відповідальна РФ - Волкер

Ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну", відповідальність за це лежить на Росії, як і ключі до завершення конфлікту.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер під час брифінгу у Лондоні, передає "Крим.Реалії".

"Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня, фактично, був рекорд за кількістю порушень перемир'я. За підрахунками ОБСЄ - 7 тисяч за тиждень, це досить значна кількість", - підкреслив Волкер.

Він також наголосив, що конфлікт на Донбасі "часто зникає з перших шпальт газет", але його треба вирішувати терміново.

"Немає тут ніякої двозначності. Сили (які протистоять Україні - ред.) знаходяться під прямим командуванням і контролем Росії. І два політичні формування ("ДНР" і "ЛНР" - ред.) повністю утримуються РФ з того часу, як вони були утворені, включаючи фінансування. Отже, Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт", - заявив спецпредставник Держдепу.

Волкер вкотре акцентував увагу не тільки на необхідності дипломатичних відносин для урегулювання конфлікту чи ситуації уздовж лінії розмежування, а й на сильних стражданнях мирного населення.

Він розповів про погіршення ситуації: руйнування інфраструктури - електро-, водо-, теплопостачання, зв'язку, доріг, проблеми в пересуванні людей ...

За його словами, особливу тривогу викликає спалах туберкульозу - з його небезпечним штамом - за тих умов, в яких важко доставити антибіотики.

"Промисловість зруйнована, одні шахти залиті водою, а деякі шахти використовуються для захоронення радіоактивних відходів. Радіоактивне зараження може потрапити в підземні води і викликати екологічне лихо.

Є також фізичні небезпеки для населення, і ми часто чуємо про підрив людей на мінах, в людей стріляють... Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна", - додав він.

Спецпредставник звернув увагу, що на території, охопленій конфліктом, проживає переважно російськомовне населення і Росія, яка нібито піклується про російськомовних, повинна розуміти, чому їх піддає своїми діями - чи бездіяльністю - в плані врегулювання конфлікту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові діїРосіяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: