На Донбасі "дуже гаряча" війна, за яку відповідальна РФ - Волкер

Ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну", відповідальність за це лежить на Росії, як і ключі до завершення конфлікту.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер під час брифінгу у Лондоні, передає "Крим.Реалії".

"Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня, фактично, був рекорд за кількістю порушень перемир'я. За підрахунками ОБСЄ - 7 тисяч за тиждень, це досить значна кількість", - підкреслив Волкер.

Він також наголосив, що конфлікт на Донбасі "часто зникає з перших шпальт газет", але його треба вирішувати терміново.

"Немає тут ніякої двозначності. Сили (які протистоять Україні - ред.) знаходяться під прямим командуванням і контролем Росії. І два політичні формування ("ДНР" і "ЛНР" - ред.) повністю утримуються РФ з того часу, як вони були утворені, включаючи фінансування. Отже, Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт", - заявив спецпредставник Держдепу.

Волкер вкотре акцентував увагу не тільки на необхідності дипломатичних відносин для урегулювання конфлікту чи ситуації уздовж лінії розмежування, а й на сильних стражданнях мирного населення.

Він розповів про погіршення ситуації: руйнування інфраструктури - електро-, водо-, теплопостачання, зв'язку, доріг, проблеми в пересуванні людей ...

За його словами, особливу тривогу викликає спалах туберкульозу - з його небезпечним штамом - за тих умов, в яких важко доставити антибіотики.

"Промисловість зруйнована, одні шахти залиті водою, а деякі шахти використовуються для захоронення радіоактивних відходів. Радіоактивне зараження може потрапити в підземні води і викликати екологічне лихо.

Є також фізичні небезпеки для населення, і ми часто чуємо про підрив людей на мінах, в людей стріляють... Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна", - додав він.

Спецпредставник звернув увагу, що на території, охопленій конфліктом, проживає переважно російськомовне населення і Росія, яка нібито піклується про російськомовних, повинна розуміти, чому їх піддає своїми діями - чи бездіяльністю - в плані врегулювання конфлікту.