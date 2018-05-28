На Донбассе "очень горячая" война, за которую ответственна РФ - Волкер

Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну", ответственность за это лежит на России, как и ключи к завершению конфликта.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Лондоне, передает "Крым.Реалии".

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что конфликт на Донбассе "часто исчезает с первых полос газет", но он должен решаться срочно.

Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (которые противостоят Украине - ред.) находятся под прямым командованием и контролем России.

И два политических образования ("ДНР" и "ЛНР" - ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт", - заявил представитель Госдепа.

Волкер в очередной раз акцентировал внимание не только на необходимости дипломатических отношений для урегулирования конфликта или ситуации вдоль линии разграничения, но и на страданиях мирного населения.

Он рассказал об ухудшении ситуации: разрушение инфраструктуры - электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог, проблемы в передвижении людей ...

По его словам, особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза - с его опасным штаммом - при тех условиях, что трудно доставить антибиотики.

"Промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов. "Радиоактивное заражение может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие.

Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах, в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война", - добавил он.

Спецпредставитель обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями - или бездействием - в плане урегулирования конфликта.