Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе "очень горячая" война, за которую ответственна РФ - Волкер

Понедельник, 28 мая 2018, 00:15
На Донбассе очень горячая война, за которую ответственна РФ - Волкер

Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну", ответственность за это лежит на России, как и ключи к завершению конфликта.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Лондоне, передает "Крым.Реалии".

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что конфликт на Донбассе "часто исчезает с первых полос газет", но он должен решаться срочно.

Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (которые противостоят Украине - ред.) находятся под прямым командованием и контролем России.

И два политических образования ("ДНР" и "ЛНР"  - ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт", - заявил представитель Госдепа.

Волкер в очередной раз акцентировал внимание не только на необходимости дипломатических отношений для урегулирования конфликта или ситуации вдоль линии разграничения, но и на страданиях мирного населения.

Он рассказал об ухудшении ситуации: разрушение инфраструктуры - электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог, проблемы в передвижении людей ...

По его словам, особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза - с его опасным штаммом - при тех условиях, что трудно доставить антибиотики.

"Промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов. "Радиоактивное заражение может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие.

Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах, в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война", - добавил он.

Спецпредставитель обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями - или бездействием - в плане урегулирования конфликта.

Темы: Донбассбоевые действияРосcияУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: