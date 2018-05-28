Італія: Конте відмовився від мандата на формування уряду

Джузеппе Конте, якого на посаду прем’єр-міністра Італії висунули дві популістські партії - "Рух п’яти зірок" і "Ліга", не зміг сформувати уряд і повернув мандат, який він отримав 23 травня від президента Серджо Маттарелли.

Про це у неділю ввечері повідомив сам Конте після зустрічі з президентом, передає AFP.

Повідомляється, що причиною стали заперечення президента проти кандидатури євроскептика Паоло Савони, якого коаліція пропонувала на посаду міністра економіки і фінансів.

Італійські ЗМІ цитують уривки з книги Савони, яка має вийти за кілька днів. У ній він, зокрема, жорстко критикує єдину європейську валюту. Савона також багато критикує сусідню Німеччину і навіть бачить лінію наступності між Німеччиною Ангели Меркель і Німеччиною Гітлера і Кайзера.

За конституцією, президент повинен підтвердити всі, запропоновані йому, кандидатури міністрів.

Маттарелла в офіційній заяві підтвердив, що - як гарант стабільності італійського суспільства і економіки - виступив проти кандидатури Савони.

Пізніше в адміністрації президента повідомили, що Маттарелла запросив на зустріч у понеділок вранці, 28 травня, колишнього високопосадовця МВФ і критика нинішньої коаліції популістів Карло Коттареллі.

Очікується, що Маттарелла запропонує Коттареллі очолити технократичний уряд, але більшість партій раніше заявили, що не підтримають такий уряд в парламенті і радше підуть на перевибори восени.

Раніше президент Італії Серджо Маттарелла попросив Джузеппе Конте сформувати новий уряд, до якого входитимуть представники популістських партії "Рух 5 зірок" та "Ліга".

Конте є малознаним за межами політичних кіл Риму і не має значного політичного досвіду. Його характеризують як технократа, що, за твердженням критиків, суперечить передвиборчим гаслам обох популістських партій, які беруть участь у формуванні коаліції.

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