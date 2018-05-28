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Италия: Конте отказался от мандата на формирование правительства

Понедельник, 28 мая 2018, 01:58

Джузеппе Конте, которого на должность премьер-министра Италии выдвинули две популистские партии - "Движение 5 звезд" и "Лига", не смог сформировать правительство и вернул мандат, который он получил 23 мая от президента Серджо Маттареллы.

Об этом в воскресенье вечером сообщил сам Конте после встречи с президентом, передает AFP.

Сообщается, что причиной стали возражения президента против кандидатуры евроскептика Паоло Савоны, которого коалиция предлагала на должность министра экономики и финансов.

Итальянские СМИ цитируют отрывки из книги Савоны, которая должна выйти через несколько дней. В ней он, в частности, жестко критикует единую европейскую валюту.

Савона также много критикует соседнюю Германию и даже видит линию преемственности между Германией Ангелы Меркель и Германией Гитлера и Кайзера.

По конституции, президент должен подтвердить все предложенные ему кандидатуры министров.

Маттарелла в официальном заявлении подтвердил, что - как гарант стабильности итальянского общества и экономики - выступил против кандидатуры Савоны.

Позже в администрации президента сообщили, что Маттарелла пригласил на встречу в понедельник утром, 28 мая, бывшего чиновника МВФ и критика нынешней коалиции популистов Карло Коттарелли.

Ожидается, что Маттарелла предложит Коттарелли возглавить технократическое правительство, но большинство партий ранее заявили, что не поддержат такое правительство в парламенте и скорее пойдут на перевыборы осенью.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла попросил Джузеппе Конте сформировать новое правительство, включающее представителей популистских партии "Движение 5 звезд" и "Лига".

Конте является малоизвестным за пределами политических кругов Рима и не имеет значительного политического опыта. Его характеризуют как технократа, что, по утверждению критиков, противоречит предвыборным лозунгам обоих популистских партий, которые участвуют в формировании коалиции.

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Темы: Италия
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