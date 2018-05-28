В Іспанії пройшли масові протести проти кориди
Десятки тисяч людей у неділю, 27 травня, вимагали заборонити кориду на території Іспанії.
За даними організаторів руху "Бої биків - насильство", в акції взяли участь понад 40 тисяч осіб, передає DW.
Учасники акції закликали виключити усі видовищні заходи за участі биків зі списку Національної спадщини, до якого вони були внесені у 2013 році.
На їхню думку, необхідно посилити законодавство у сфері захисту тварин.
Протестувальники несли плакати з написом "Бій биків: національна ганьба".
Також вони вимагали заборонити участь неповнолітніх у видовищах з биками і відвідування ними шкіл тореадорів. Акцію підтримали близько 170 організацій в Іспанії та за її межами.