В Іспанії пройшли масові протести проти кориди

Десятки тисяч людей у неділю, 27 травня, вимагали заборонити кориду на території Іспанії.

За даними організаторів руху "Бої биків - насильство", в акції взяли участь понад 40 тисяч осіб, передає DW.

Учасники акції закликали виключити усі видовищні заходи за участі биків зі списку Національної спадщини, до якого вони були внесені у 2013 році.

На їхню думку, необхідно посилити законодавство у сфері захисту тварин.

Протестувальники несли плакати з написом "Бій биків: національна ганьба".

Також вони вимагали заборонити участь неповнолітніх у видовищах з биками і відвідування ними шкіл тореадорів. Акцію підтримали близько 170 організацій в Іспанії та за її межами.