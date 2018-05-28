В Испании прошли массовые протесты против корриды

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Понедельник, 28 мая 2018, 05:50

Десятки тысяч людей в воскресенье, 27 мая, требовали запретить корриду на территории Испании.

По данным организаторов движения "Бои быков - насилие", в акции приняли участие более 40 тысяч человек, передает DW.

Участники акции призвали исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, в который они были внесены в 2013 году.

По их мнению, необходимо усилить законодательство в сфере защиты животных.

Протестующие несли плакаты с надписью "Бой быков: национальный позор".

Также они требовали запретить участие несовершеннолетних в зрелищах с быками и посещение ими школ тореадоров. Акцию поддержали около 170 организаций в Испании и за ее пределами.

Темы: Испания акции
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