ДТП у Дніпрі: 4 постраждалих

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Понеділок, 28 травня 2018, 06:53

У неділю, 27 травня, у м. Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "Газель" та причепа, припаркованого на узбіччі - 4 постраждалих, з них - 1 дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Київській Новокодацького району міста Дніпро. Водій автомобілю "Газель" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з причепом, припаркованим на узбіччі дороги", - йдеться у повідомленні.

На момент аварії в автомобілі знаходилось 3 чоловіків та 1 дитина.

4 постраждалих госпіталізували - водія 1975 р.н., 2 пасажирів 1975 і 1976 р.н. і дівчинку 2013 р.н.

За словами рятувальників, у результаті зіткнення з пошкодженого автомобіля стався витік газу та паливно-мастильних речовин.

Співробітники ДСНС, щоб попередити займання, чергували біля автомобіля та змивали з проїжджої частини розлите пальне.

Поліція проводить слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Теми: ДТП Дніпро ДСНС
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