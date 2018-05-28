ДТП в Днипре: 4 пострадавших

В воскресенье, 27 мая, в г. Днипрл произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Газель" и прицепа, припаркованного на обочине - 4 пострадавших, из них - 1 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Киевской Новокодацкого района города Днепр. Водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом, припаркованным на обочине дороги", - говорится в сообщении.

На момент аварии в автомобиле находились 3 мужчин и 1 ребенок.

4 пострадавших госпитализировали - водителя 1975 г.р., 2 пассажиров 1975 и 1976 г.р. и девочку 2013 г.р.

По словам спасателей, в результате столкновения с поврежденного автомобиля произошла утечка газа и горюче-смазочных веществ.

Сотрудники ДСНС, чтобы предотвратить возгорание, дежурили возле автомобиля и смывали с проезжей части разлитое топливо.

Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.