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На Донеччині житель підірвався на вибухівці біля дому

Понеділок, 28 травня 2018, 11:28

Житель прифронтового с. Південне поблизу Торецька біля свого дому наступив на вибуховий пристрій. Постраждалого госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомлення про подію надійшло до Торецького відділення поліції 27 травня. Поліцейські встановили, що о 17.00 чоловік, 1948 року народження, підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку.

Чоловіка доставили до лікарні з численними осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітини та голови. Йому була надана необхідна медична допомога.

Повні обставини події з’ясовуються.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Теми: Донецька область
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