В Донецкой области житель подорвался на взрывчатке возле дома

221 просмотр
Понедельник, 28 мая 2018, 11:28

Житель прифронтового с. Южное вблизи Торецка наступил на взрывное устройство возле своего дома. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о происшествии поступило в Торецкое отделение полиции 27 мая. Полицейские установили, что в 17.00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, наступив на взрывоопасный предмет возле своего дома.

Мужчину доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Темы: Донецкая область
powered by lun.ua
По теме
Боевики повредили трехэтажный дом в Торецке 26 мая 2018, 14:55
В Торецке боевики обстреляли детский центр. Почти 30 детей эвакуировали 21 мая 2018, 11:59
На Донбассе уберут 16 блокпостов. Их заменят полицейские патрули 18 мая 2018, 12:18
Все новости
Главные новости
ООС: Интенсивность боевых действий уменьшилась, 2 раненых
Волкер: Между США и ЕС нет разногласий по предоставлению Украине летального оружия
На Донбассе "очень горячая" война, за которую ответственна РФ - Волкер
Холодницкий рассказал о делах Охендовского и сына Авакова
Все новости
Фотопроект

Выбираешь ли ты, кем быть? 7 комиксов для детей

еда

8 правил обращения с сырым мясом