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В Донецкой области житель подорвался на взрывчатке возле дома

Понедельник, 28 мая 2018, 11:28

Житель прифронтового с. Южное вблизи Торецка наступил на взрывное устройство возле своего дома. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о происшествии поступило в Торецкое отделение полиции 27 мая. Полицейские установили, что в 17.00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, наступив на взрывоопасный предмет возле своего дома.

Мужчину доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Темы: Донецкая область
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