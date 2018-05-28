В Донецкой области житель подорвался на взрывчатке возле дома
Понедельник, 28 мая 2018, 11:28
Житель прифронтового с. Южное вблизи Торецка наступил на взрывное устройство возле своего дома. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о происшествии поступило в Торецкое отделение полиции 27 мая. Полицейские установили, что в 17.00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, наступив на взрывоопасный предмет возле своего дома.
Мужчину доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Полные обстоятельства происшествия выясняются.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.