У Києві горів недіючий кінотеатр

У понеділок в будівлі недіючого кінотеатру "Екран" у Святошинському районі Києва сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

28 травня о 08:49 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Перемоги, 117.

Фото ДСНС

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння виникло в одноповерховій недіючій будівлі, розміром 15х13 м, прибудованій до недіючої будівлі кінотеатру "Екран" з подальшим розповсюдженням на покрівлю кінотеатру.

О 10:24 пожежу на загальній площі 60 кв. м вогнеборці локалізували, а об 11:14 – ліквідували.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.