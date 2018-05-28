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У Києві горів недіючий кінотеатр

Понеділок, 28 травня 2018, 11:34

У понеділок в будівлі недіючого кінотеатру "Екран" у Святошинському районі Києва сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

28 травня о 08:49 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Перемоги, 117.

 
Фото ДСНС

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння виникло в одноповерховій недіючій будівлі, розміром 15х13 м, прибудованій до недіючої будівлі кінотеатру "Екран" з подальшим розповсюдженням на покрівлю кінотеатру.

О 10:24 пожежу на загальній площі 60 кв. м вогнеборці локалізували, а об 11:14 – ліквідували.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Теми: ДСНСКиїв
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