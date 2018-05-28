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В Киеве горел недействующий кинотеатр

Понедельник, 28 мая 2018, 11:34

В понедельник в здании недействующего кинотеатра "Экран" в Святошинском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

28 мая в 8:49 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте Победы, 117.

 

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном недействующем здании, размером 15х13 м, пристроенном к недействующему зданию кинотеатра "Экран" с последующим распространением на кровлю кинотеатра.

В 10:24 пожар на общей площади 60 кв. м пожарные локализовали, а в 11:14 - ликвидировали.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Темы: ГСЧСКиев
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