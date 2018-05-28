На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчинка

У селищі Залізне поблизу Торецька на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчинка.

Про це повідомив глава Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

"Дитина перебувала на подвір'ї своєї бабусі у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений з рашистських позицій", - написав він.

За словами Жебрівського, загибла дівчинка Дарія була ученицею 9 класу, три дні тому вона відсвяткувала свій день народження.

Пізніше поліція Донеччини повідомила, що про трагедію до поліції повідомив дідусь загиблої в понеділок близько 12.30.

Снаряд розірвався в 3-метрах від дитини, вона отримала травми, не сумісні з життям.

Розпочато кримінальне провадження. Попередньо факт кваліфіковано за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.