На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчинка

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Понеділок, 28 травня 2018, 13:56

У селищі Залізне поблизу Торецька на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчинка.

Про це повідомив глава Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

"Дитина перебувала на подвір'ї своєї бабусі у той час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений з рашистських позицій", - написав він.

За словами Жебрівського, загибла дівчинка Дарія була ученицею 9 класу, три дні тому вона відсвяткувала свій день народження.

Пізніше поліція Донеччини повідомила, що про трагедію до поліції повідомив дідусь загиблої в понеділок близько 12.30.

 

Снаряд розірвався в 3-метрах від дитини, вона отримала травми, не сумісні з життям.

 

Розпочато кримінальне провадження. Попередньо факт кваліфіковано за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Донецька область
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