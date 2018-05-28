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В Донецкой области от обстрела боевиков погибла девочка

Понедельник, 28 мая 2018, 13:56
В Донецкой области от обстрела боевиков погибла девочка

В поселке Железное вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.

"Ребенок находился во дворе своей бабушки в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный из рашистских позиций", - написал он.

По словам Жебривского, погибшая девочка Дария была ученицей 9 класса, три дня назад она отметила свой день рождения.

Позже полиция Донецкой области сообщила, что о трагедии в полицию сообщил дедушка погибшей в понедельник около 12.30.

 

Снаряд разорвался в 3-метрах от ребенка, она получила травмы, не совместимые с жизнью.

 

Начато уголовное производство. Предварительно факт квалифицированы по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: Донецкая область
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