На Одещині потяг зіткнувся з мікроавтобусом. Є загибла, травмовані діти

433 перегляди
Понеділок, 28 травня 2018, 14:36

У Кодимському районі Одещини пасажирський потяг зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок цього загинула одна особа, ще троє - травмовані.

Як повідомляє поліція Одещини, аварія сталася на Александровському переїзді.

 
Фото поліції

Правоохоронці встановили, що водій мікроавтобусу "Nissan", в салоні якого знаходились п’ятеро пасажирів, незважаючи уваги на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом.

 

У результаті аварії 26-річна пасажирка загинула. Ще троє осіб, двоє з яких – діти віком 2 та 9 років, доставлені до Кодимської центральної районної лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Українська правда
Теми: Одеська область ДТП залізниця
powered by lun.ua
По темі
На базі відпочинку в Одеській області стався вибух, один постраждалий 23 травня 2018, 00:18
Через вибух у дворі депутата на Одещині почали провадження 20 травня 2018, 20:37
На Одещині у двір депутата від БПП кинули гранату – ЗМІ 19 травня 2018, 23:23
Усі новини
Головні новини
На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчинка
Вирок Сущенку винесуть 4 червня, обвинувачення просить 14 років
MH17: ЄС закликає Москву взяти на себе відповідальність
Прем'єр Польщі: "Північний потік-2" - гібридна зброя проти ЄС і НАТО
Усі новини
тренд

Instagram-користувачі "граються" зі своєю їжею

дослідження

8 фактів про солярій