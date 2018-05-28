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На Одещині потяг зіткнувся з мікроавтобусом, є жертва

Понеділок, 28 травня 2018, 14:36

У Кодимському районі Одещини пасажирський потяг зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок цього загинула одна особа, ще троє - травмовані.

Як повідомляє поліція Одещини, аварія сталася на Александровському переїзді.

 
Фото поліції

Правоохоронці встановили, що водій мікроавтобусу "Nissan", в салоні якого знаходились п’ятеро пасажирів, не звертаючи уваги на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом.

 

У результаті аварії 26-річна пасажирка загинула. Ще троє осіб, двоє з яких – діти віком 2 та 9 років, доставлені до Кодимської центральної районної лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Українська правда
Теми: Одеська областьДТПзалізниця
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