В Одесской области поезд столкнулся с микроавтобусом. Есть погибшая

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Понедельник, 28 мая 2018, 14:36

В Кодымском районе Одесской области пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом. В результате погиб один человек, еще трое - травмированы.

Как сообщает полиция Одесской области, авария произошла на Александровском переезде.

 
Фото полиции

Правоохранители установили, что водитель микроавтобуса "Nissan", в салоне которого находились пять пассажиров, несмотря на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.

 

В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще три человека, двое из которых - дети 2 и 9 лет, доставлены в Кодымскую центральную районную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Украинская правда
Темы: Одесская область ДТП железная дорога
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