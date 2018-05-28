Генсек НАТО прокоментував мовну проблему України і Угорщини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує якнайшвидшого вирішення мовної проблеми між Україною та Угорщиною.

Про це він заявив під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу".

Говорячи про блокування з боку Угорщини євроатлантичної інтеграції України, Столтенберг відзначив, що перебуває у тісному контакті з Президентом України Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Ми продовжимо надавати допомогу та підтримку Україні", - запевнив генсек НАТО.

Відносно претензій угорської сторони до України щодо мовної статті закону про освіту, глава Альянсу вкотре висловив сподівання, що Київ і Будапешт вирішать цю проблему якнайскоріше.

Генсек також проінформував, що сьогодні у Брюсселі пройде засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів, яке Угорщина не блокує.

Як повідомлялося, Угорщина офіційно ініціює в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт втретє блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту. Столтенберг уже закликав країни до якнайшвидшого вирішення суперечки.

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу, попри ініціативу угорського уряду, не мають наміру переглядати підходи у співпраці з Україною.

Про деталі угорського ультиматуму та про відповідь НАТО на нього читайте в статті "Нова атака Угорщини: Віктор Орбан ініціював перегляд відносин НАТО з Україною".

Європейська правда