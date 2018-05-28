Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО прокомментировал языковую проблему Украины и Венгрии

Понедельник, 28 мая 2018, 14:43

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает скорейшего решения языковой проблемы между Украиной и Венгрией.

Об этом он заявил во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает собственный корреспондент "Укринформа".

Говоря о блокировании со стороны Венгрии евроатлантической интеграции Украины, Столтенберг отметил, что находится в тесном контакте с Президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкином.

"Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине", - заверил генсек НАТО.

Относительно претензий венгерской стороны к Украине по языковой статьи закона об образовании, глава Альянса в очередной раз выразил надежду, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее.

Генсек также проинформировал, что сегодня в Брюсселе пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов, которое Венгрия не блокирует.

Как сообщалось, Венгрия официально инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. Столтенберг уже призвал страны к скорейшему разрешению спора.

В штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы в сотрудничестве с Украиной.

О деталях венгерского ультиматума и об ответе НАТО на него читайте в статье "Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной".

Европейская правда

Темы: НАТОВенгрияязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
НАТО
Партия Орбана бойкотирует заседание парламента, где должны голосовать по вступлению Швеции в НАТО
НАТО откроет логистический центр в Жешуве для ремонта украинской техники – СМИ
Кому нужна бесполетная зона над Украиной?
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: