Генсек НАТО прокомментировал языковую проблему Украины и Венгрии

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Понедельник, 28 мая 2018, 14:43

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает скорейшего решения языковой проблемы между Украиной и Венгрией.

Об этом он заявил во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает собственный корреспондент "Укринформа".

Говоря о блокировании со стороны Венгрии евроатлантической интеграции Украины, Столтенберг отметил, что находится в тесном контакте с Президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкином.

"Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине", - заверил генсек НАТО.

Относительно претензий венгерской стороны к Украине по языковой статьи закона об образовании, глава Альянса в очередной раз выразил надежду, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее.

Генсек также проинформировал, что сегодня в Брюсселе пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов, которое Венгрия не блокирует.

Как сообщалось, Венгрия официально инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. Столтенберг уже призвал страны к скорейшему разрешению спора.

В штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы в сотрудничестве с Украиной.

О деталях венгерского ультиматума и об ответе НАТО на него читайте в статье "Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной".

Европейская правда

Темы: НАТО Венгрия язык
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