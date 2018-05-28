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КПВВ на Донбасі перейдуть на літній режим роботи

Понеділок, 28 травня 2018, 15:38

1 червня КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду (КПВВ), що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені КПВВ "Золоте", "Майорське", "Мар'їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" та "Станиця Луганська".

Українська правда
Теми: Донбас
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