КПВВ на Донбасі перейдуть на літній режим роботи

264 перегляди
Понеділок, 28 травня 2018, 15:38

1 червня КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду (КПВВ), що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені КПВВ "Золоте", "Майорське", "Мар'їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" та "Станиця Луганська".

Українська правда
Теми: Донбас
powered by lun.ua
По темі
Волкер: Був би задоволений продовжувати роботу з радником Путіна Сурковим 28 травня 2018, 01:23
На Донбасі "дуже гаряча" війна, за яку відповідальна РФ - Волкер 28 травня 2018, 00:15
На Луганщині від обстрілу загинули 2 співробітників "Альфи" СБУ 27 травня 2018, 12:24
Усі новини
Головні новини
Порошенко: "Джавеліни" будуть використані лише в разі провокацій
На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчинка
Вирок Сущенку винесуть 4 червня, обвинувачення просить 14 років
ФСБ: українських прикордонників, які затримали "Норд", оголосили в розшук
Усі новини
Досвід

Як киянки роблять стильний керамічний посуд

Фотопроект

Чи обираєш ти, ким бути? 7 коміксів для дітей