КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы
Понедельник, 28 мая 2018, 15:38
1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ), действующих на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00.
В частности, на летний режим работы будут переведены КПВВ "Золотое", "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская".
Украинская правда