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КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы

Понедельник, 28 мая 2018, 15:38

1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ), действующих на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

В частности, на летний режим работы будут переведены КПВВ "Золотое", "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская".

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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