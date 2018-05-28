КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы

1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ), действующих на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

В частности, на летний режим работы будут переведены КПВВ "Золотое", "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская".