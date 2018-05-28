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Вболівальники побили тренера ФК "Чорноморець": не дійшов до Прем'єр-ліги

Понеділок, 28 травня 2018, 16:48

Вболівальники одеського ФК "Чорноморець" побили головного тренера клубу Костянтина Фролова після гри з ФК "Полтава" у другому матчі плей-офф за право зіграти в Прем'єр-лізі-2018/19.

Про це повідомляє "Odessa.online".

Після матчу, який завершився з рахунком 0:3 на користь "Полтави", Фролов підійшов до трибуни, на якій розміщувалися одеські вболівальники, щоб подякувати їм за підтримку.

"При цьому кілька агресивно налаштованих уболівальників ... висловили своє обурення серією ударів по голові наставника "Чорноморця", якому довелося залишити місце події", - зазначає ЗМІ.

Після завершення зустрічі з ФК "Полтава" на післяматчевій прес-конференції Фролова не було. У програмі "Футбол.NEWS" він з'явився з гематомою навколо лівого ока.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: футболОдеса
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