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Болельщики побили тренера ФК "Черноморец": не дошел до Премьер-лиги

Понедельник, 28 мая 2018, 16:48

Болельщики одесского ФК "Черноморец" побили главного тренера клуба Константина Фролова после игры с ФК "Полтава" во втором матче плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге-2018/19.

Об этом сообщает "Odessa.online".

После матча, который завершился со счетом 0:3 в пользу "Полтавы", Фролов  подошел к трибуне, на которой располагались одесские болельщики, чтобы поблагодарить их за поддержку.

"При этом несколько агрессивно настроенных болельщиков ... высказали свое негодование серией ударов по голове наставника "Черноморца", которому пришлось покинуть место события", - отмечает СМИ.

После окончания встречи с ФК "Полтава" на послематчевой пресс-конференции Фролова не было. В программе "Футбол.NEWS" он появился с гематомой вокруг левого глаза. 

 

Темы: футболОдесса
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