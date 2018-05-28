Болельщики побили тренера ФК "Черноморец": не дошел до Премьер-лиги

Болельщики одесского ФК "Черноморец" побили главного тренера клуба Константина Фролова после игры с ФК "Полтава" во втором матче плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге-2018/19.

Об этом сообщает "Odessa.online".

После матча, который завершился со счетом 0:3 в пользу "Полтавы", Фролов подошел к трибуне, на которой располагались одесские болельщики, чтобы поблагодарить их за поддержку.

"При этом несколько агрессивно настроенных болельщиков ... высказали свое негодование серией ударов по голове наставника "Черноморца", которому пришлось покинуть место события", - отмечает СМИ.

После окончания встречи с ФК "Полтава" на послематчевой пресс-конференции Фролова не было. В программе "Футбол.NEWS" он появился с гематомой вокруг левого глаза.