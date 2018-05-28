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У Львові вщент вигоріла маршрутка, обійшлося без жертв

Понеділок, 28 травня 2018, 18:07

У Львові поблизу кінцевої зупинки на просп.Червоної Калини, 109 вщент вигоріла маршрутка, яка курсувала за маршрутом №42.

Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на ГУ ДержНС Львівщини, виклик про пожежу до рятувальників надійшов 28 травня о 16:38.

Маршрут №42 обслуговується приватним перевізником "АТП-14630".

"У момент виникнення пожежі пасажирів у салоні автомобіля не було, тому обійшлося без жертв. Машину було припарковано поблизу кінцевої зупинки. Коли на місце прибули пожежники, маршрутка практично вся була охоплена вогнем", – повідомили у ДержНС.

Пожежу ліквідували за 15 хвилин, однак вогонь повністю знищив автомобіль.

"Помітивши загоряння під капотом, водій маршрутки спершу сам намагався загасити пожежу, однак полум'я дуже швидко поширилося на усе авто. Причини займання наразі невідомі", - зазначає видання.

 
 
 
фото - "Варта-1"

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівтранспорт
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