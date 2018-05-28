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Во Львове дотла выгорела маршрутка, обошлось без жертв

Понедельник, 28 мая 2018, 18:07

Во Львове возле конечной остановки на просп.Красной Калины,109 полностью выгорела маршрутка, которая курсировала по маршруту №42.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на ГУ ГосЧС Львовской обл., вызов о пожаре спасателям поступил 28 мая в 16:38.

Маршрут №42 обслуживается частным перевозчиком "АТП-14630".

"В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автомобиля не было, поэтому обошлось без жертв. Машина была припаркована возле конечной остановки. Когда на место прибыли пожарные, маршрутка практически вся была охвачена огнем", - сообщили в ГосЧС.

Пожар ликвидировали через 15 минут, однако огонь полностью уничтожил автомобиль.

"Заметив возгорание под капотом, водитель маршрутки сначала сам пытался потушить пожар, однако пламя очень быстро распространилось на все авто. Причины возгорания в настоящее время неизвестны", - отмечает издание.

 
 
 
фото - "Варта-1"

Темы: Львовтранспорт
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