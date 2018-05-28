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В УЄФА підрахували кількість глядачів фіналу ЛЧ у Києві

Понеділок, 28 травня 2018, 21:22
В УЄФА підрахували кількість глядачів фіналу ЛЧ у Києві

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем" на НСК "Олімпійський" у Києві відвідали 61 561 глядач.

Такі дані оприлюднили в УЄФА, пише Інтерфакс-Україна

Номінальна місткість "Олімпійського" - 70 тис. 050 глядачів, але через особливості проведення подібних матчів , великої кількості спеціальних гостей і журналістів, місткість стадіону було зменшено до близько 63 тис. осіб.

"Для порівняння, фінал Євро-2012 у Києві між Іспанією та Італією зібрав на НСК "Олімпійський" 63 тис. 170 глядачів, 1/4 фіналу Євро-2012 Італія-Англія - 64 тис. 340, матчі групового етапу Євро-2012 за участю збірної Швеції, в тому числі проти України, також збирали 63-64 тис. уболівальників", - зазначили в УЄФА. 

У 2017 році фінал ЛЧ на стадіоні "Міленіум" у Кардіффі подивилися 65 тис. 842 глядача (при номінальній місткості стадіону 74,5 тис.), у 2016 році за фіналом ЛЧ у Мілані спостерігали 71 тис. 942 глядача (стадіон вміщує 80 тис. 018), у 
2015 році фінал "Барселона" - "Ювентус" у Берліні відвідали 70 тис. 442 вболівальника (номінально вміщує 74 тис. 064), у 2014 році гру у фіналі ЛЧ у Лісабоні між "Реалом" і "Атлетіко" дивилися 60 тис. 976 глядачів (при місткості 65 тис. 647).

"Українська правда" в Threads

Теми: футболУЄФАКиїв
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