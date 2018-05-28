В УЕФА подсчитали количество зрителей финала ЛЧ в Киеве

Финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" на НСК "Олимпийский" в Киеве посетили 61 561 зритель.

Такие данные обнародовали в УЕФА, пишет Интерфакс-Украина.

Номинальная вместимость "Олимпийского" - 70 тыс. 050 зрителей, но из-за особенностей проведения подобных матчей, большого количества специальных гостей и журналистов, вместимость стадиона была снижена до около 63 тыс. человек.

"Для сравнения, финал Евро-2012 в Киеве между Испанией и Италией собрал на НСК "Олимпийский" 63 тыс. 170 зрителей, 1/4 финала Евро-2012 Италия-Англия - 64 340, матчи группового этапа Евро-2012 с участием сборной Швеции, в том числе против Украины, также собирали 63-64 тыс. болельщиков", - отметили в УЕФА.

В 2017 году финал ЛЧ на стадионе "Миллениум" в Кардиффе посмотрели 65 тыс. 842 зрителя (при номинальной вместимости стадиона 74,5 тыс.), в 2016 году за финалом ЛЧ в Милане наблюдали 71 тыс. 942 зрителя (стадион вмещает 80 018), в 2015 году финал "Барселона" - "Ювентус" в Берлине посетили 70 тыс. 442 болельщика (вместимость 74 064), в 2014 году игру в финале ЛЧ в Лиссабоне между "Реалом" и "Атлетико" смотрели 60 тыс. 976 зрителей (при вместимости 65 647).