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На Одещині поліція зупинила депутата від "Опоблоку": був п'яним за кермом

Понеділок, 28 травня 2018, 23:37

Патрульна поліція Ізмаїла зупинила депутата місцевої райради, главу райорганізації "Оппоблока" Олександра Пономаренка за перебування за кермом у стані алкогольного сп'яніння. 

Про це повідомляє місцеве видання "Город 24". 

Зазначається, що 27 травня правоохоронці вимагали зупинки автомобіля Toyota Land Cruiser, оскільки задній номерний знак не було видно через забруднення.

"Водій на вимоги поліції не відреагував, прискорився і на швидкості намагався сховатися, звернувши у приватний сектор, де розігнався до 100 км/год. Після погоні два автомобіля патрульної поліції заблокували машину депутата на вул.Хотинська", - пише ЗМІ.

 
 
Фото - Город24
 
фото - "Думская"

Перевірка на алкотестері встановила вміст алкоголю у крові на рівні 2,18 проміле, водій продовжував наполягати, що не п'яний і ображав поліцейських. Також Пономаренко відмовлявся відкривати автомобіль, щоб його змогли евакуювати на штрафмайданчик.

"В автомобілі Пономаренко виявили пляшку горілки, яку він після зупинки авто намагався приховати. Також в салоні була порожня пляшка з-під віскі ... За фактом складено протоколи за ст.130, ст.122-2 ("невиконання водієм вимоги про зупинку" та "керування транспортним засобом особою, що перебуває у  стані алкогольного сп'яніння"), а також за відсутність поліса обов'язкового страхування, якого у депутата не виявилося", - пише видання.

Автомобіль Пономаренко евакуювали на штрафмайданчик, йому загрожує штраф і позбавлення водійського посвідчення терміном на 1 рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: Опозиційний блокОдеська областьполіція
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