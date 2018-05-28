На Одесчине полиция задержала депутата от Оппоблока за "пьяную" езду
Как сообщает местное издание "Город 24",
Отмечается, что 27 мая правоохранители требовали остановки автомобиля Toyota Land Cruiser, поскольку задний номерной знак не просматривался из-за загрязнения.
"Водитель на требования полиции не отреагировал, ускорился и на скорости пытался скрыться, свернув в частный сектор, где разогнался до 100 км/ч. После погони два автомобиля патрульной полиции заблокировали автомобиль на ул.Хотинской", - пишет СМИ.
Проверка на алкотестере установила содержание алкоголя в крови на уровне 2,18 промилле, водитель продолжал настаивать, что не пьян и оскорблял полицейских. Также Пономаренко отказывался открывать автомобиль, чтобы его смогли эвакуировать на штрафплощадку.
"В автомобиле Пономаренко находилась бутылка водки, которую он после остановки авто пытался скрыть. Также в салоне находилась пустая бутылка из-под виски... По факту составлены протоколы по ст.130, ст.122-2 ("невыполнение водителем требования об остановке" и "вождение транспортного средства лицом, пребывающим в состоянии алкогольного опьянения"), а также за отсутствие полиса обязательного страхования, которого у депутата не оказалось", - пишет издание.
Автомобиль Пономаренко эвакуировали на штрафплощадку, ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.