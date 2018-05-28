На Одесчине полиция задержала депутата от Оппоблока за "пьяную" езду

Патрульная полиция Измаила остановила депутата местного райсовета, главу райорганизации "Оппоблока" Александра Пономаренко за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает местное издание "Город 24",

Отмечается, что 27 мая правоохранители требовали остановки автомобиля Toyota Land Cruiser, поскольку задний номерной знак не просматривался из-за загрязнения.

"Водитель на требования полиции не отреагировал, ускорился и на скорости пытался скрыться, свернув в частный сектор, где разогнался до 100 км/ч. После погони два автомобиля патрульной полиции заблокировали автомобиль на ул.Хотинской", - пишет СМИ.

Фото - Город24 фото - "Думская"

Проверка на алкотестере установила содержание алкоголя в крови на уровне 2,18 промилле, водитель продолжал настаивать, что не пьян и оскорблял полицейских. Также Пономаренко отказывался открывать автомобиль, чтобы его смогли эвакуировать на штрафплощадку.

"В автомобиле Пономаренко находилась бутылка водки, которую он после остановки авто пытался скрыть. Также в салоне находилась пустая бутылка из-под виски... По факту составлены протоколы по ст.130, ст.122-2 ("невыполнение водителем требования об остановке" и "вождение транспортного средства лицом, пребывающим в состоянии алкогольного опьянения"), а также за отсутствие полиса обязательного страхования, которого у депутата не оказалось", - пишет издание.

Автомобиль Пономаренко эвакуировали на штрафплощадку, ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения сроком на 1 год.