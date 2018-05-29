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В РФ хотят осудить гражданина на 2 года за пост против Путина

Вторник, 29 мая 2018, 01:00

В России в Торопецком районном суде Тверской области прокурор запросил два года условно для электрика Владимира Егорова, против которого возбудили уголовное дело из-за поста против президента РФ Владимира Путина во "ВКонтакте".

Об этом рассказала адвокат правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина, защищающая Егорова в суде, пишет Дождь.

Егорова обвиняют в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч.2 ст. 280 УК). По словам Сидоркиной, сначала его отправили под стражу, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

По версии следствия, Егоров разместил в сообществе "Граждане Торопца", которое он ведет во "ВКонтакте", текст, "содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Речь идет о тексте против президента России.

Как сообщает издание Грани.ru, Егоров написал: "Валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками". Публикация сопровождалась фотографией Путина с надписью на лбу "Главная крыса".

"Мы просим суд полностью оправдать Егорова. Он отказался признавать вину. Приговор по этому делу будет оглашен 5 июня", — отметила Сидоркина.

27 июня прошлого года Егоров должен был прийти в ФСБ на допрос, однако он не явился. После этого мужчину объявили в розыск. Через месяц, 31 июля, сотрудники ФСБ задержали Егорова в его автомобиле на границе с Беларусью.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Егорова политическим заключённым.

Темы: Росcиясвобода словаправа человека
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