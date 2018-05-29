США підготували пакет санкцій проти КНДР, Китаю і Росії

Адміністрація Трампа підготувала пакет нових санкцій, пов'язаних з Північною Кореєю, а також третіми країнами, які продовжують взаємодіяти з КНДР, однак призупинила процес їх оголошення та імплементації з огляду на поновлення підготовки до саміту США і КНДР.

Про це, посилаючись на The Wall Street Journal, пише Укрінформ.

Нові санкції загрожують, у тому числі, компаніям з Китаю й Росії, повідомило видання з посиланням на два джерела.

"Міністерство фінансів підготувало пакет із санкціями, націленими проти трьох десятків об'єктів, у тому числі російських і китайських підприємств", - цитує видання слова двох представників адміністрації США.

Ці заходи були підготовлені у відповідь на недавню агресивну риторику з боку Кім Чен Ина, що змусила Трампа минулого тижня скасувати запланований саміт.

"Білий дім був готовий оголосити про посилений режим санкцій у вівторок, але в понеділок вирішив відкласти ці кроки на невизначений термін з огляду на продовження переговорів з Північною Кореєю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

26 травня лідери Південної та Північної Кореї несподівано провели зустріч, в ході якої Кім Чен Ин підтвердив, що саміт КНДР і США має відбутися.